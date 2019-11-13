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Muğla'da 65 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum ve Yalıkavak açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu iki lastik bot tespit edildi. Botlarda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Afganistan, Suriye, Kongo, Güney Afrika, Orta Afrika ve Pakistan uyruklu 65 düzensiz göçmen bulundu.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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