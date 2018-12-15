Muğla'da akü hırsızlığına 2 tutuklama
Muğla'da kamyonlardan akü çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
- DHA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 6 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki 3 kamyonun akülerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği hırsızlık zanlıları G.A. ve E.İ'yi, geçen salı günü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A. ve E.İ. tutuklandı.
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