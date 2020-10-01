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Yaşam

Muğla'da ambulansla araç çarpıştı

Muğla'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı 6 kişi yaralandı

AA01 Ekim 2020 Perşembe 23:58 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 23:58
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü Rus uyruklu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki özel bir hastaneye ait Hakan Ö. idaresindeki 48 PP 520 plakalı ambulans, Baha Şıkman Caddesi'ndeki trafik ışıklarında, Mehmet K. yönetimindeki 48 ADY 259 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü ile araçtaki bir sağlık personeli, Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile diğer araçtaki Saliha Koşal yaralandı.

Kaza yerine çağrılan başka ambulanslara ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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