Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Muğla'da Fransız turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen Fransız turist Guy Jan'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel çalışanları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Fransız turistin kaldığı odaya girince Jan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Jan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
 
Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
 
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

TEKNOFEST´te dev yarış! F-16´ya karşı yarıştılar

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA