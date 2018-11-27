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Muğla'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı.

  • AA
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Öğle saatlerinde Söğüt Mahallesi'nde büyük oğlunun Bahçecik Sokağı’ndaki evine gitmek için küçük oğlunun ikamet ettiği Palamut Sokağı’ndan çıkan alzaymır hastası Hasan Hüseyin Ayan'dan (82) haber alamayan yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu.
 
Bunun üzerine Ayan için bölgede arama başlatıldı.
 
Çalışmalara katılan İlçe Jandarma Komutanlığı ve AKUT ekipleri, Ayan'ın gidilebileceği bölgelerde, iz takip köpekleriyle arama çalışmalarını sürdürüyor.

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