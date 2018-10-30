Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Sami Ulugedik idaresindeki 48 NV 052 plakalı otomobil, Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme mevkisindeki kavşakta Ayşe Çakır yönetimindeki 48 L 0083 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ulugedik olay yerinde, aynı araçtaki Salim Küçük ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki Mevlüt Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.