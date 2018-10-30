Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sami Ulugedik idaresindeki 48 NV 052 plakalı otomobil, Emirbeyazıt Mahallesi Dirgeme mevkisindeki kavşakta Ayşe Çakır yönetimindeki 48 L 0083 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ulugedik olay yerinde, aynı araçtaki Salim Küçük ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçtaki Mevlüt Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA