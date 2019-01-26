Muğla'da sel sularına kapılan genç öğretmen ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen Çağlar Bençik (27) yaşamını yitirdi, nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'i arama çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan taşan dere nedeniyle çevredeki bir seranın yıkıldığı, tarım arazilerinin ise sular altında kaldığı gözlendi.
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