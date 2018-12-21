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Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokakta bulunan iguana, belediye ekiplerince koruma altına alındı.

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Torba Mahallesi'nde iguana gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.
 
Ekipler, soğuk ve açlıktan bitkin düştüğü görülen yaklaşık bir metre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki iguanayı bulunduğu yerden alarak Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.
 
Bakımevi veteriner hekimi Buse Esra Erkuşöz, yaptığı açıklamada, bakımevinde ilk kez bir iguana ağırladıklarını söyledi.
 
İguananın yetişkin olduğunu ifade eden Erkuşöz, "Vücut sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Normalde 26 derecelik ortamda yaşaması lazım. Ona uygun bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hayvanların evde bakılması uygun değil" diye konuştu. 
 
Hayvanın bir evde bakıldığını düşündüklerini aktaran Erkuşöz, hayvanla baş edemedikleri için sahibinin sokağa atmış olabileceğini de tahmin ettiklerini anlattı.
 
Erkuşöz, hayvanın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlamadıklarını ifade etti.
 
İguananın, tedavisinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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