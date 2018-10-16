Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
- AA
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, M.A. ve C.T'yi gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramada, değişik boylarda üzerinde Osmanlı tuğrası bulunan 135 delikli para, 25 sikke, 11 eski dönemlere ait obje ve 2 kolye ele geçirildi.
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