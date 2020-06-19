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Yaşam

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

AA19 Haziran 2020 Cuma 21:21 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 21:21
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kök kenevir bitkisi, 235 kök yeni dikilmiş fide halinde kenevir, bin 407 gram esrar, 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, hassas terazi, iki pompalı tüfek ve bunlara ait 50 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında A.D. ve B.D. gözaltına alındı, 10 kişi hakkında da işlem yapıldı.

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