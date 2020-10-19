Muhtar sazı eline aldı, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için bağlama eğitimi veriyor

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:36

Geçen yıl mahalli idareler seçiminde Bahçelievler Mahallesi muhtarı seçilen 39 yaşındaki Behsat Kürkçü, muhtarlığının yanında yıllardır icra ettiği mahalli sanatçılığını da bırakmadı.

Seçildiği takdirde isteyen gençlere bağlama çalmayı öğreteceği sözünü veren Kürkçü, göreve gelmesinin ardından sözünü tutarak gençlere bağlama çalma eğitimi vermeye başladı.

Kürkçü, çeşitli yaş gruplarından 20 gence hem bağlama çalmayı öğretiyor hem de onların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlıyor.

- "AMACIM HİZMET ETMEK VE BİLDİKLERİMİ GENÇLERİMİZLE PAYLAŞMAK"

Muhtar Kürkçü, AA muhabirine, hizmet etmeyi ve insanlarla iç içe olmayı çok sevdiğini söyleyerek, şunları belirtti:

"Muhtarlığı kazandık ama kazandıktan sonra hiçbir zaman, 'İş bitti, koltuğa oturduk.' diye düşünmedim. Aynı zamanda mesleğim olan mahalli sanatçılığa da devam ediyorum. Bunu mahallemizdeki gençlerimize de öğretmek istedim. Amacım hizmet etmek ve bildiklerimi gençlerimizle paylaşmak. Onların da bir enstrüman öğrenmelerini sağlamak istiyorum. Bu etkinlikler, gençlerimizi kötü alışkanlıklara bulaşmasını engeller. Amacım buydu, bunu da başardım."

Kürkçü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı eğitimlere 10 ay ara verdiklerini ancak son zamanlarda sosyal mesafeye de uyarak çalışmalara yeniden başladıklarını aktardı.

Mahallede daha çok gence ulaşmak istediğini ancak büyük bir kapalı alan olmadığından az kişiyle muhtarlıkta veya muhtarlığın bahçesinde çalışmalarını yaptıklarını dile getiren Kürkçü, "Burada bağlama eğitimi alan çeşitli yaş gruplarında 20 gencimiz var. Eğitimleri genelde hafta sonları yapıyoruz. Programlarımızı çocuklarımızın okul dışında oldukları saatlerde ayarlıyoruz. Önce gençlerimizin ders saatlerini öğreniyoruz, ona göre program yapıyoruz." dedi.

Gençlerden Memduh Eroğlu da önceden beri bağlamaya karşı hevesinin olduğunu ancak okuldan dolayı saatlerin uymadığı için kursa gidemediğini belirtti.

Muhtarın da seçimden önce gençlere böyle bir söz verdiğini anlatan Eroğlu, "Biz de seçimden sonra kendisine söyledik. O da yaş gruplarına göre bizi topladı. Bağlama konusunda bize yardımcı oldu ve bize de öğretti. Saatleri de bize göre ayarladı." ifadelerini kullandı.

Samet Köse ise muhtar sayesinde bağlama çalmayı öğrendiklerini kaydetti.