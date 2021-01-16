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  • Mühürlü iki dernek binasında kumar oynayan 113 kişiye 506 bin 918 lira ceza kesildi
Yaşam

Mühürlü iki dernek binasında kumar oynayan 113 kişiye 506 bin 918 lira ceza kesildi

Eskişehir'de daha önce mühürlenen iki dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 113 kişiye idari para cezası uygulandı. Dernek sorumluları hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

AA16 Ocak 2021 Cumartesi 11:36 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:36
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde tedbirlere ilişkin oluşturulan ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki daha önce "kumar" oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iki dernek lokaline baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları tespit edilen 113 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefet"ten toplam 506 bin 918 lira ceza verildi.

Dernek sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçundan arama kararı bulunan kişi de gözaltına alındı.

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