Mukaddes Emanetlerin 500. yıl dönümünde “Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır” isimli projenin belgesel gösterimi ve kapanış programı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Önder İş Dünyası Sanayici İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde beş yıl boyunca gerçekleştirilecek olan “Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır” isimli programın galası, önceki akşam Cemal Reşit Rey’de yapıldı.

YENİ NESİLE HATIRLATMAK İSTEDİK

Program öncesi “Mukaddes Şehirler” isimli serginin açılışı da yapıldı. Programa, İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, ÖNSİAD Genel Başkanı Dr. Hasan Gökçeoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Hüseyin Tok ve çok sayıda davetli katıldı. Dr. Hasan Gökçeoğlu projenin ilk yılının kapanışında olunduğunu belirterek “Yedi güzel şehrimizin sergisini de tarihi fotoğrafları ile beraber burada sergiletiyoruz. Projemizin amacı mukaddes emanetlere verdiğimiz beş asırlık bir hizmet var. Mukaddes emanetlerin beş asırdır bize yüklediği mesuliyetler var ve tarihten gelen emanetler var. İşte bu görevleri hatırlamak. Bu görevleri tekrar gündeme taşımak ve genç nesle yeni nesle bunları hatırlatmak amacıyla bu programları düzenledik” diye konuştu. Ahmet Tuncer Akalın ise kutsal emanetlerin ileriye dönük olarak güç kazanmamız bakımından etkileyici olduğunu vurguladı.