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Mukaddes emanetler hizmetinde beş asır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÖNSİAD) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) iş birliğiyle organize edilen “Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır” projesi tanıtıldı.

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Ali Emiri Kültür Merkezi’nde tanıtılan ve 5 yıl sürecek proje kapsamında, 11-31 Aralık’ta düzenlenecek panel, sergi ve etkinliklere 100  akademisyen ile araştırmacı katılacak. ÖNSİAD Başkanı Rasim Erdoğmuş, tanıtımda, 1517’de Mısır Seferi’nden sonra kutsal emanetlerin İstanbul’a getirildiğini ve 500 yılı aşkın zamandır burada muhafaza edildiğini anımsattı. Proje kapsamında, bugün İÜ Rektörlük Binası’nda Prof. Dr. Mehmet Saraç ve  Prof. Dr. Ömer Karaoğlu moderatörlüğünde “Uluslararası İslam Ekonomisi ve İş Ahlakı”, yarın ise Ali Emiri Kültür Merkezi’nde “Mukaddes Emanetler Hizmetinde Beş Asır” konulu panel düzenlenecek. Cemal Reşit Rey’de 18-31 Aralık’ta düzenlenecek “Mukaddes Şehirler Sergisi” sonrası, 31 Aralık’ta “Beş Asır Belgeseli”nin ön çalışmaları gösterilecek.    

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