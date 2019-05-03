Murat Şar’ın Hale Soygazi’nin çocuğu olup olmadığının tespitine yönelik DNA testi yapılmasına karar verildi Murat Şar’ın katıldığı televizyon programında 'bir günlükken evlatlık verildiği ve annesinin Hale Soygazi olduğu’ yönündeki iddiaları üzerine açılan davada mahkeme DNA kararı verdi.