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Yaşam

Muş merkezli kaçakçılık operasyonu

Jandarma tarafından Muş merkezli yapışan silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 20:29 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 20:29
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 Muş merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinden 7'si tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca Muş, Batman ve Diyarbakır'da "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ile kurusıkı tabancaları normal tabancaya dönüştürerek satışını yapan şüphelilere yönelik 15 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındakilerden ikisi ifadeleri alınarak salıverildi, 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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