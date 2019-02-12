MUSİAD’dan birincilik teşekkürü

Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bakır Eza ve bir önceki dönem başkanı İsmail Özşanlı ile beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’a plaket verdi. Başkan Eza, okuma-yazma seferberliğine Diyarbakırlıların büyük ilgi gösterdiğini belirterek “Açılan 5 bin 651 kursa katılan vatandaşlarımızdan 77 bin 643’ü kadın ve 11 bin 577’si erkek kursiyerimiz olmak üzere toplam 89 bin 220 kişi kursları başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrendi” dedi.