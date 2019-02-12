MUSİAD’dan birincilik teşekkürü
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi üyeleri, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma-yazma seferberliğinde Diyarbakır’ın ülke genelinde birinci olması sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürü’ne teşekkür ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bakır Eza ve bir önceki dönem başkanı İsmail Özşanlı ile beraberindeki heyet, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan’a plaket verdi. Başkan Eza, okuma-yazma seferberliğine Diyarbakırlıların büyük ilgi gösterdiğini belirterek “Açılan 5 bin 651 kursa katılan vatandaşlarımızdan 77 bin 643’ü kadın ve 11 bin 577’si erkek kursiyerimiz olmak üzere toplam 89 bin 220 kişi kursları başarıyla tamamlayarak okuma yazma öğrendi” dedi.
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