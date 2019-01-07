Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile tüm ilçe merkezleri ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.