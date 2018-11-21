Muş'ta kaçakçılık operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, Umurca köyünde bir kişinin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 16 Kasım'da çalışma başlatıldığı belirtildi. Aracıyla il merkezine doğru seyir halindeki şüphelinin jandarma ekiplerince durdurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Şüphelinin aracında ve daha sonra evinde yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör ve 335 adet 7.62 milimetrelik fişek, 2 browning marka tabanca, çek vizor tabanca, 6 tabanca şarjörü, 47 tabanca fişeği, ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur." Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanan açıklamada, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarlarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.