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Muş'ta karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Muş'ta olumsuz hava koşulları yüzünden yolda araçlarıyla mahsur kalan 40 kişi, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

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Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Elçiler köyüne gitmekte olan 40 kişi, yolun kardan kapanması nedeniyle araçlarıyla mahsur kaldı.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 40 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Mahsur kalanlar, ekiplerin üç saatlik çalışmasıyla kurtarılarak köye ulaştırıldı.

Vatandaşlardan Bedrettin Bilen, kendini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Varto'dan misafir olarak geldiklerini belirten Ayhan Karataş da, "Üç saattir yoldayız 7 araba burada kaldık. Zincir takmamıza rağmen ilerleyemedik. İş makinesinin yaptığı yol açma çalışmasıyla mahsur kaldığımız yerden kurtulduk." dedi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi operatör şefi Tolga Akaydın, kapanan yolların açılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

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