Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Muş'ta öğrencilerin rafting ve kano heyecanı

Muş'ta, üniversite öğrencileri 'Su Sporları Şenliği'nde rafting ve kanolara binerek kürek çekti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş'ta, üniversite öğrencileri şenlik kapsamında rafting ve kano kullanmanın heyecanını yaşadı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesince (MŞÜ) Murat Nehri'nde "Su Sporları Şenliği" düzenlendi.

Kardaş, "Bu anlamda sporcu yetiştirip ilimizi hem ulusal hem de uluslararası arenada temsil etmeyi planlıyoruz." dedi.

MŞÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencilerinden Fidan Güllü ise ilk defa kano ve rafting yaptığını, bu sporların çok hoşuna gittiğini ifade etti.

Öğrencilerden Muhammed Enes Güler de Muş'ta ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını anlatarak, "Kanoya ilk defa bindim, rafting ilk defa yaptım. Böyle şeylerin olması bizim açımızdan çok iyi." diye konuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA