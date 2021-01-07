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Yaşam

Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda kişi 3 tutuklandı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 21:29 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:29
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Muş'ta Özel Harekat ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları bir araçta narkotik köpekle yapılan aramada; çorap ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 255 gram eroin ile 1,49 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan biri 21 yıl 3 ay, diğeri ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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