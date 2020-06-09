Müşteri gibi gelen jandarma görevlisine kaçak içki satarken yakalandı

DHA 09 Haziran 2020 Salı 00:37 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 00:37

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışmasında merkez Osmangazi ilçesinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yurt dışından getirdiği bandrollü kaçak içkileri satmak istediği tespit edilen S.G. teknik takibe alındı. Elindeki kaçak içkileri satmak için müşteri arayan S.G. ile alıcı gibi irtibat kuran jandarma ekipleri merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi’nde satış gerçekleşirken suçüstü yakaladı. S.G gözaltına alınırken, şüpheliye ait araç içerisinde 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

S.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.