İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3165
  • 6,0041
  • 223.009
  • 102.045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Adana'da Müze inşaatında iskele çöktü 1 işçi hayatını kaybetti 7 işçi yaralandı

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti 7 işçi yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti 7 işçi yaralandı.
 
İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
 

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

4. Kara Havacılık Alay komutanı görevden alındı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

ABD'li temsilciden itiraf: İsrail ile Arap dünyası yakınlaştı

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Resmi gazetede yayımlandı: 2 bin TL cezası var

Resmi gazetede yayımlandı: 2 bin TL cezası var

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

KKTC alarma geçti: Rum sınırına ekipler gönderildi

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

En büyük operasyonlardan biriydi: Arkasından PKK çıktı

En büyük operasyonlardan biriydi: Arkasından PKK çıktı

Milli imkanlarla üretildi: Artık çölde yetiştirilebilecek

Milli imkanlarla üretildi: Artık çölde yetiştirilebilecek
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA