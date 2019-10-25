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Müzede erken teşhis

İskoçya’daki bir müzede sergilenen interaktif kamera, turist bir kadının meme kanseri olduğunu ortaya çıkardı.

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Bal Gill adlı kadın Edinburgh kentindeki Camera Obscura müzesini ziyaret ederken, vücudun hangi kısımlarının sıcak hangi kısımlarının soğuk olduğunu gösteren termal kameranın önünde durup vücut ısısını görmek istedi. Bu esnada memesinin tekinin sarı renkle aydınlatıldığını fark etti. 41 yaşındaki kadın, hayatını değiştiren o anı “Sol mememde sıcaklık lekesi belirdi. Başka kimsede bu durumla karşılaşmayınca tuhaf olduğunu düşündük” ifadeleriyle anlattı. Termal kamera görüntülerini kaydedip doktoruna gösteren Gill’e, tetkikler sonrasında meme kanseri teşhisi konuldu. Mastektomi tedavisi gören kadının ameliyat sonrasında kemoterapi veya ışın tedavisine ihtiyacı olmayacağı düşünülüyor. Camera Obscura direktörü Andrew Johnson müzede sergilenen interaktif termal kameranın kanser belirtilerini ortaya çıkarabileceğine dair bir fikri olmadığını söyledi.

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