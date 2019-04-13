Müzelerde kadın gücü
Anadolu Kültürel Girişimcilik’in, kültürel mirasın tanınması ve korunması amacıyla düzenlediği “Anadolu’nun Kadın Gücü” yarışmasında dereceye giren kadın tasarımcıların, geleneksel ile moderni bütünleştirdikleri eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki mağazalarda satışa sunulacak.
“Takı”, “tekstil”, “ev ve dekorasyon”, “kahve seti” ve “illüstrasyon” kategorilerinde dereceye giren kadın tasarımcılara ödülleri, 15 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek törende takdim edilecek. Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz “Ülkemizin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle başlattığımız tasarım yarışması, rekor seviyede başvuru alarak başarı ile sonuçlandı. Satışlarımızın yüzde 85’i, yabancı misafirlerimize. Dolayısıyla küçük ürünler ve replikalar üzerinden bir kültür transferi gerçekleştiriyorsunuz. Hedeflerimiz arasında metropollerde müze mağazaları açmak var” dedi.
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