Müzelerde kadın gücü

“Takı”, “tekstil”, “ev ve dekorasyon”, “kahve seti” ve “illüstrasyon” kategorilerinde dereceye giren kadın tasarımcılara ödülleri, 15 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek törende takdim edilecek. Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı Halil Korkmaz “Ülkemizin kültürel ve tarihi mirasını yaşatmayı ve dünyaya tanıtmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle başlattığımız tasarım yarışması, rekor seviyede başvuru alarak başarı ile sonuçlandı. Satışlarımızın yüzde 85’i, yabancı misafirlerimize. Dolayısıyla küçük ürünler ve replikalar üzerinden bir kültür transferi gerçekleştiriyorsunuz. Hedeflerimiz arasında metropollerde müze mağazaları açmak var” dedi.