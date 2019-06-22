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Müziğin altın çocuğu New York’tan ödülle döndü

İzmir’e pek çok uluslararası ödül kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Çınara Manaflı (10), New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza attı.

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CHOPİN’İN HAYRANIYIM

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bu yıl gerçekleştirilen ‘Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından’ elde ettiği 3’üncülük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanan genç yetenek ayrıca, New York ‘Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasına’ katılıp ikincilik ödülünün sahibi oldu. Piyanist annesi ve kemancı babasının büyük desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan 5’inci sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni’nin öğrencisi olan Çınara, “Her gün en az iki saatimi piyano eğitimine harcıyorum. Piyanist-besteci Chopin hayranıyım. Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.

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