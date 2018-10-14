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Nadir eserler dijitalde

Çelik Gülersoy´un topladığı koleksiyondan oluşan İstanbul Kitaplığı’ndaki nadir eserlerin önemli bir bölümü dijital ortama aktarılacak.

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Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’un  tarihi, Çelik Gülersoy Vakfı’nın ‘İstanbul Kitaplığı’ adıyla kurduğu kütüphanede  bir araya geldi. 500´ü nadir olmak üzere 14 binden fazla eserin bulunduğu kitaplıkta bir de el yazması eser bulunuyor. Kütüphanenin 28 yıldır İstanbullulara hizmet verdiğini ancak son yıllarda ilginin azaldığını belirten kütüphane yöneticisi Deniz Yalav, nadir kitapların dijital ortama aktarılmasının  zorunlu olduğunu ifade etti.

14 BİN ESER BULUNUYOR

Sultanahmet Soğukçeşme Sokak´taki tarihi konakta bulunan İstanbul Kütüphanesi´nde, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait 14 binden fazla kaynak bulunuyor. Koleksiyonda Osmanlı’nın 31’inci Padişahı Abdülmecit tarafından İstanbul´a davet edilerek başta Ayasofya olmak üzere çok sayıda restorasyona imza atan İtalyan Mimar Gaspare Fossati’den tutun da gerçek adı Lois Maria Julien Viaud olan Fransız  Roman yazarı Pierre Loti’ye kadar yerli ve yabancı birçok ismin eserleri bulunuyor. Kütüphanede ayrıca arşivdeki gravürleri, incelemek de mümkün. 

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