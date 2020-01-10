İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8961
  • EURO
    6,5458
  • ALTIN
    294.008
  • BIST100
    117764
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nadir görülüyordu, telef olmuş halde bulundu
Yaşam

Nadir görülüyordu, telef olmuş halde bulundu

Sivas’ta nesli tükenmekte olan ve nadir görülen su samuru telef olmuş bulundu.

IHA10.01.2020  11:09 - Güncelleme: 10.01.2020  11:09

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün balık tutmak için Kızılırmak kenarına giden amatör bir balıkçı, telef olmuş bir su samuru buldu. İlk görüşte ne olduğunu anlamayan balıkçı, daha sonra internetten araştırma yaparak ölü bulduğu canlının bir su samuru olduğunu anladı. Vatandaş daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Kafa kısmından darbe alarak öldüğü tahmin edilen su samurunun insanlar tarafından öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.

Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nce (IUCN) nesli tükenmekte olan türler arasında gösteriliyor. Su samurunun korunmasına yönelik uluslararası anlaşmalar ve ciddi cezai yaptırımlar da bulunuyor.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin
Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Bu kez İsrail İHA'ları vurdu! İran öfkeli, Irak tedirgin

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik
Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

Korkutan açıklama: Bize karşılık verselerdi 4000-5000 kişiyi öldürecektik

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı
İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İran iddiaları reddetmişti... New York Times o görüntüleri yayımladı

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!

İsrail'den 'İran' çağrısı: Birlik olalım!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.