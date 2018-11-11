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Nadir rastlanan 'beyaz ağaç serçesi' başkentte görüldü

Doğada ender rastlanan, gözleri ve kanadının bir bölümündeki renklenmeden dolayı 'kısmi albino' olarak da adlandırılan beyaz renkli ağaç serçesi, Ankara Altınpark'ta görüldü.

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Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından ilk  kez geçen yıl fotoğraflanan serçe, bu yıl da Altınpark'taki ağaç dallarında,  yanından ayrılmayan normal görünümlü eşi ve diğer serçelerle görüntülendi.
 
Farklı tüy rengi ve görünümüyle diğer serçelerden ayrılan beyaz renkli  ağaç serçesi, hayvanseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
 
Yoğurtcuoğlu, yaptığı açıklamada, 12 yaşından beri  doğadaki kuşlarla yakından ilgilendiğini ve bu merakının sonunda işi haline  geldiğini söyledi.
 
Türkiye'nin tamamında ve 60 ülkede bugüne kadar kuş gözlemlediğini  dile getiren Yoğurtcuoğlu, serçenin bir yıldır Altınpark'ta yaşadığını belirtti.
 
Beyaz ağaç serçesini daha önce hiç görmediğini ifade eden  Yoğurtcuoğlu, "Bu serçe bir senedir burada. Geçen yıl ağustos-eylül aylarında  annem bana, 'Burada beyaz bir kuş var. Muhakkak gelip görmen lazım.' diye  söyledi. Daha sonra evin bahçesinde annemin bahsettiği kuşu gördüm." diye  konuştu.
 
Rengi beyaz olan her kuşun "albino" olarak değerlendirilemeyeceğini  vurgulayan Yoğurtcuoğlu, şu bilgileri verdi:
 
"Bu insanlarda da görünen bir durum. Ayrıca bu kuşun tam albino  olmadığını söyleyebiliriz. Albinizmde melanin yokluğu mevcut iris dahil bütün  pigmentlerdeki dokuları etkiliyor. Bu gördüğümüz aslında lökistik dediğimiz,  'kısmi albino' da denen bir ağaç serçesi. Bunu gözlerinin siyah olmasından ve  kanadında bulunan çok küçük bir bölgedeki renklenmeden anlayabiliyoruz. Albino da  hiçbir renk bulunmaz ve gözleri pembe renklidir."
 
Serçeyi birkaç fotoğrafçı arkadaşıyla fotoğrafladıklarını ifade eden  Yoğurcuoğlu, "Onun yanından hiç ayrılmayan normal görünümlü bir eşi var. Geçen  seneden beri beraberler. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dün tekrar görünce  büyük mutluluk duydum. Çünkü beyaz serçeler, doğada çok fazla yaşayamazlar,  yırtıcı hayvanlara karşı açık hedef halindedir. Normal serçeler kamufle  renklerdedir. O hayatta kalmayı başarmış oldukça güzel görünen bir birey." diye  konuştu.
 
"Bir saatte 15-20 tür görürsünüz"
 
Yoğurtcuoğlu, Ankara Altınpark'ta 15 yılda 150 farklı kuş türü  gördüğüne işaret ederek "Kuşlar sadece onlara ayrılan kuş cennetlerinde değil her  yerdeler, sadece dikkatli bir şekilde bakmak gerekiyor. Bir saatte rahat bir  şekilde 15-20 tür görürsünüz, biraz daha dolaşsanız sayısı 40'lara kadar  çıkabilir. Benim bir günde en fazla gördüğüm kuş sayısı 52 idi." ifadelerini  kullandı.
 
Ankara'da nadir kuş türlerini görmenin zaman zaman mümkün olabildiğine  işaret eden Yoğurtcuoğlu, göl kuşu olan "yalı çapkını"nın da başkentteki  göletlerde görüldüğünü sözlerine ekledi.

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