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Yaşam

Narkotik ekipleri bilgi aldı, meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri Kayseri'de, meyve suyu kutusu içine sakladığı 207 gram metamfetamin ile yakalanan iki kişiyi yakaladı.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 21:32 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 21:32
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afganistan uyruklu iki kişinin Doğu illerinden Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Narkotik polisleri şüphelilerin kimliğini tespit etti. 2 şüpheli, şehirlerarası otogarda takside yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Afgan şüpheliler J.N ve M.H'nin çantalarında yapılan aramada meyve suyu kutusu içine gizlenmiş 207 gram tespit edildi. Uyuşturucu kuryeliği yaptıklarını belirlenen iki şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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