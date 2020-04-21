Narkotik köpeği Çakıl, soba bacasındaki uyuşturucuyu buldu

İHA 21 Nisan 2020 Salı 18:06 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 18:07

Edinilen bilgilere göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında uygulama başlattı. Yol kontrol noktasında bir aracı durduran ekipler, araçta yapılan aramalarda 203 sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına aldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ’ÇAKIL’ HAPLARI BACADA BULDU



Şüphelilerin ifadelerini değerlendiren ekipler, uyuşturucuların merkeze bağlı bir köyde yaşayan M.K.’den alındığını belirledi. Jandarma ekipleri, alınan izin sonrasında bahse konu adrese narkotik köpeği Çakıl ile birlikte operasyon düzenledi. Evi didik didik arayan Çakıl, soba bacası içerisine gizlenen bin 141 sentetik uyuşturucu hapı buldu. Olayla ilgili M.K. isimli şahıs da gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.