Nazire nine 106. yaşını pasta keserek kutladı

IHA 28.01.2020 09:44 - Güncelleme: 28.01.2020 09:44

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Nazire İpek için aile bireyleri duygulandıran bir etkinliğe imza attı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Cumhuriyet’in ilanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümü gibi tarihin önemli anlarına şahitlik eden Nazire İpek’in 106 yaşı için pasta kesildi. 4 kızı olan, 4 kızından 14 torun sahibi olan, 14 torundan ise 20 torun çocuğu, onlardan ise 2 torunun torunu olan Nazire İpek ailesi ile birlikte 106 yaşının kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Resmiyette 101 yaşında olan Nazire İpek, fakat aile bireylerinden edinilen bilgiye göre doğduğu dönem ülkede seferberlik olduğu için nüfusa geç kaydettirilmiş. Normalde 1914 yılı doğumlu olduğu söylenilen Nazire İpek, Rize’de dünyaya geldi. Kaptan olan eşi 1950 yılında denizde boğularak hayatını kaybettikten sonra Samsun’da yaşamına devam ediyor.

ANNESİ DE 119 YAŞINA KADAR YAŞAMIŞ



106 yaşındaki Nazire İpek gençliğini Rize’de geçirdiğini belirterek, "Eşimi kaybettikten sonra Samsun’a yerleştim. Benim annem 119 yaşına kadar yaşadı. Yemek ayırt etmem ne olsa yerim ama en çok makarna, hamsi, mısır ekmeği seviyorum. Artık yaşlandım. 3. kızımın evinde kalıyorum" dedi.

Nazire İpek’in damadı olan Mümin Yıldız (67) ise "Kendisinin erkek evladı olmadığı için beni oğlu yerine koyar. 43 senedir benimle beraber kalmaktadır. Nazire annemizin hikayesine bakarsak yeni doğduğu zaman ülkede seferberlik oldu. Babasını seferberlik olduğu için almaya gelmişler. Yeni doğmuş gördükleri için babasını almamışlar. 1 yaşına geldiğinde bu sefer babasını almışlar. Babası seferberlikten daha dönmemiş. Ülkede seferberlik olduğu için nüfusa geç kaydettirmişler. Şu anda resmiyette 101 yaşında ama 106 yaşında olması gerekiyor. Annesi de 119 yaşına kadar yaşadı. 2 yıl öncesine kadar kendi evinde kendisi duruyordu. Şu anda bizlerin onu kollaması bakması icap ediyor. Şu anda hayatına devam ediyor. Her şey yolunda" diye konuştu.