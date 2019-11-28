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'Ne yapsak Türkiye’ye borcumuzu ödeyemeyiz'

Suriye’den 14 yaşındayken ayrılmak zorunda kalan ve 6 yıldır Türkiye’de yaşayan ressam Muhammed el-Beydun, ressam İsmail Acar ile sürdürdüğü çalışmalarını üniversite sıralarına taşımak istiyor.

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Gündüzleri çalışan, geceleri de resim yapmaya devam eden el-Beydun, “Sanatçının Göç’ü Sanatın Gücü” sergisine katılmak üzere bulunduğu başkentte, hedeflerini anlattı. Küçük yaşlardan itibaren resme ilgisinin olduğunu, herhangi bir eğitim almadan kara kalemle çizmeye başladığını dile getiren el-Beydun, Kilis’te barınma merkezinde resim yapmayı sürdürdüğünü ifade etti. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde sürdürmek istediğini vurgulayan el-Beydun “Biz her şeyimizi bırakarak geldik. Sıfır geldik. Bu vatan bize sahip çıktı. Biz ne yapsak bunun borcunu ödeyemeyiz. Suriyeli sanatçıları bir araya toplayabileceğim bir sanat atölyesi açmak istiyorum. Göç etmek zorunda kalan yeteneklerin harcanmasını istemiyorum. Hem böylece Türkiye için de güzel bir şey yapmış oluruz” dedi.

Muhammed el-Beydun, Kilis’teki barınma merkezinde resim yapmaya devam ettiğini söyledi.

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