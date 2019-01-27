Necati Şaşmaz sözünü tuttu

Toplantıda Yakaçiftlik Kadın Kolları Başkanı, Türel’den bölgelerindeki bir engelli için akülü araba talep ettiğinde toplantıyı izleyen Şaşmaz da, bu arabayı kendisinin alacağını söylemişti. Türel’in toplantı sırasında “Polat Alemdar sürprizi” diyerek esprili bir dille duyurduğu jest yerine getirildi. Şaşmaz, gerekli aracı temin etti ve ihtiyaç sahibi Kadriye Oktay ile buluştu. Çok mutlu olan 10 yaşındaki doğuştan engelli Oktay, Necati Şaşmaz’a teşekkür etti. Şaşmaz da engelli bireylerin toplumun içinde yer alması, hayatlarını herkes gibi sürdürebilmelerinin önemini belirtti ve bu konuda her zaman yardıma hazır olduklarını dile getirdi.