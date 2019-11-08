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Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan nereli, kaç yaşında?

Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Necmettin Nursaçan 1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı. 9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır. Necmettin Nursaçan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Necmettin Çeven asıl bilinen ismi ile, Necmettin Nursaçan Hoca Kayseri İmamhatip Lisesi ardından ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Necmettin Nursaçan kimdir? Necmettin Nursaçan nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Evli 5 çocuk babası Nursaçan, aslen Kayseri Hacılar İlçesi nüfusuna kayıtlıdır, Arapça bilmektedir. 1942 doğumludur. Asıl adını daha sonra mahkemeye başvurarak değiştirmiştir. Necmettin Nursaçan'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
 
NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?
1942 yılında Kayseri İline bağlı Hacılar’da dünyaya geldi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra 15 Mayıs 1990’da Kayseri Müftülüğü’ne atandı.
 
9 Kasım 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine başladı. 2007 yılının Mart ayında yaş sınırından dolayı emekli oldu. İyi derecede Arapça bilen Necmettin Nursaçan, kuvvetli hitabeti, etkili vaazları, dinî ve sosyal konulardaki hizmetleriyle tanınmaktadır.
 
Çok sayıda tercüme, makale ve eseri yayınlanmış olan Nursaçan evli ve beş çocuk babasıdır. 

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