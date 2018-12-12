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Nene Hatun'daki hata düzeltildi

Osmanlı-Rus Savaşı’nda Aziziye savunmasının kahramanlarından Nene Hatun adına 1994 yılında yaptırılan heykeldeki hata düzeltildi.

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Sol elinde tüfek ve sırtında bebek ile anıtlaştırılan Nene Hatun heykelindeki tüfek yerine tarihte olduğu gibi balta konuldu, sırtındaki bebek ise kaldırılmadı. Erzurum’da yer alan heykeldeki 24 yıllık hatanın düzeltildiğini söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz “Türk savaş tarihinde sol elde tüfek, sağ el açık olduğunda bu teslim olmak anlamına gelir. Şu an bizim yaptığımız bu yanlışı da düzeltmiş oldu. Ayrıca teslim olma gibi bir durum olmadı. Tam tersine biz burada Rusları sürdük, savaşı kazandık. Bu işi bilenler sol elde tüfek olmayacağını söyledi. Biz de bunu düzeltmiş olduk” dedi. Nene Hatun heykelinin arkasındaki çocuk tasviriyle ilgili eleştirileri de cevaplandıran Almaz, Nene Hatun’un savaşa bebeğiyle katılmadığını ancak çocuğunun olduğunu hatırlatmak istediklerini ifade etti. 

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