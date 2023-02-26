Nepal, Endonezya, Haiti... Barrera: Bunun benzerine ilk defa Türkiye'de tanık olduk

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 7 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşan Meksika arama kurtarma ekibinin lideri Victor Castillo Barrera yaşadıklarını anlattı.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Türkiye'ye hareket eden 150 kişilik uzman ekip, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yardım çağrılarına hızlı şekilde karşılık veren Meksika halkı ise Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliği kanalıyla tonlarca yardım malzemesi bağışladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Meksika Savunma Bakanlığı (SEDENA), Meksika Dışişleri Bakanlığına Bağlı (SRE) Meksika Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (AMEXCID) ve Türkiye'nin Meksiko Büyükelçiliği bu süre içerisinde toplanan yardımların Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla depremzedelere ulaştırılmasını sağladı.

Meksika Arama Kurtarma (BREC) ekibi lideri Barrera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmalarında enkazdan 2 kişiyi çıkardıklarını, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını belirtti.

"Türkiye'de gördüğümüz böyle bir depremi başka hiçbir yerde görmedik. Şehirlerde hasar çok büyük, Hatay kentinin büyük oranda yıkıldığını gördük, bunun benzerine ilk defa tanık olduk." diyen Barrera, Türkiye'den uluslararası yardım talebi geldikten hemen sonra harekete geçtiklerini ve gönüllü uzman ekip olarak yetkililere deprem bölgesine gitmek istedikleri yönünde yazı yazdıklarını aktardı.

- "HER TARAF ENKAZ YIĞININA DÖNMÜŞTÜ"



Barrera, Meksiko'daki Türk Büyükelçiliği ile bazı prosedürleri görüştüklerini aktararak "Cancun'dan İstanbul'a, oradan da Adana'ya son olarak da helikopterle görev yapacağımız Hatay'a ulaştık. Atatürk Caddesi'ndeki alanda çalışmalarımıza başladık. Her taraf enkaz yığınına dönmüştü." ifadesini kullandı.

Barrera yanlarında getirdikleri kesme makineleri, sensörler, termal kameralarla işe koyulduklarını ve AFAD ile işbirliği içerisinde görevlerini yaptıklarını belirtti.

"Şehrin depremden sonra ne hale geldiğini ne kadar anlatsam da tam ifade etmek mümkün değil, ancak orada yaşayan bilir." ifadelerini kullanan Barrera, arama kurtarma çalışmaları sürecinde ailelerin yakınlarından haber alma umuduyla endişeli bir bekleyiş içinde olduklarını, enkaz alanında yer yer duygusal anların yaşandığını dile getirdi.

Hatay'da görevlerini yaptıkları sırada halktan büyük sevgi gördüklerini paylaşan Barrera, "Hatay halkı bize hiçbir zaman kaba davranmadı, çok cana yakın davrandılar. Bize çay, çikolatalı kek, kebap ve türlü yemekler ikram ettiler. Adana ve İstanbul Havalimanı'nda bizi alkışlayarak uğurladılar." değerlendirmesini yaptı.

Victor Castillo Barrera, iletişim sorunu yaşadıklarında iyi İngilizce konuşan 3 gencin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

- "KARŞILIK BEKLEMEDEN GÖNÜLLÜLÜK DUYGUSUYLA GÖREV YAPTIK"



Meksika'da 1985 ve 2017'de meydana gelen depremlere değinen Barrera, bu tarz duygulara aşina olduklarını, Nepal, Endonezya ve Haiti'deki yıkımlarda da görev aldıklarını söyledi.

Hiçbir karşılık beklemeden gönüllülük duygusuyla görev yaptıklarını belirten Barrera, kendilerine kolaylık sağlayan büyükelçilik, konsolosluk ve Meksikalı yetkililere teşekkür ederek, dini, dili, kültürü ne olursa olsun depremzedelere faydaları dokunduğu için onur duyduklarını sözlerine ekledi.

