Nesiller aileyle korunur

Allah’ın kullarından istediği en önemli şeylerden birinin aileyi korumak olduğuna vurgulayan Yılmaz, “Aileyi korumak, nesilleri korumak demektir. Bu yüzden makasıdü’ş-şeria yani şeriatın korumayı esas aldığı beş temel değer vardır. Bunlar canın, dinin, neslin, aklın ve malın korunmasıdır. Bunların en iyi korunduğu yer aile ortamıdır. Bu yüzden aileye sahip çıkmamız lazım” dedi.

DİZİLER BOZUYOR

Yılmaz, “Boşanma oranlarının yüzde 34’lere çıktığı bir ülke haline geldik. Çok güçlü bir aile kurumumuz var ama yavaş yavaş televizyon dizileri, sosyal medya ve hayat şartlarıyla giderek aileler çatırdamaya başladı. Son yıllarda boşanan erkeklerden ömür boyu alınan nafakanın da hem boşanan erkekler, hem evlenecek gençler arasında negatif bir tesir meydana getirdiği sosyal araştırmalarda görülüyor” diye konuştu.