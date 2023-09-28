İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4187
  • EURO
    28,9952
  • ALTIN
    1653.43
  • BIST100
    8271.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Nesli tehdit altındaydı: Pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi
Yaşam

Nesli tehdit altındaydı: Pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi

Çin'de araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesi altında olan pangolinlerin pullarını incelemeleri sonucu yeni bir pangolin türü keşfetti.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Nesli tehdit altındaydı: Pangolinlerin yeni bir türü keşfedildi
ABONE OL

Çin'in Yünnan Üniversitesindeki Yaşam Bilimleri Fakültesinden araştırmacılar, Hong Kong ve Çin'in Yünnan eyaletinde yasadışı ticareti yapılırken el konulan pangolinlerin vücutlarının farklı bölümlerine ait pul örneklerini inceledi.

Pulları inceleyen araştırmacılar, mevcut türlerde görülmemiş genetik farklılıklar keşfetti. Söz konusu farklılıklar, 8 pangolin türünden başka bir pangolin türünü ortaya koydu.

Keşfedilen dokuzuncu pangolin türü, "manis mysteria" olarak adlandırıldı.

CNN'e yazılı açıklama yapan araştırma yazarlarından Jing-Yang Hu, "manis mysteria"nın keşfiyle pangolinlerin neslini koruma çalışmalarının, bu türün özelliklerine uygun olarak da düzenlenebileceğini kaydetti.

Keşfedilen pangolin türünü fiziksel özellikleriyle ayırt edilmesinin zor olması nedeniyle "kriptik tür" olarak sınıflandıran araştırmacılar, genetik analizle başka pangolin türleri de bulabilmeyi umuyor.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlandı.

PANGOLİNLERİN NESLİ TÜKENME TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesisi Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.