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Nesli tehlikedeki peçeli baykuş bitkin halde bulundu

Iğdır'da vatandaşların bulduğu dünyada nesli tehlikede olan bitkin haldeki peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğaya salındı

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Kent merkezindeki çevre yolunda bitkin haldeki peçeli baykuşu bulan  vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
 
Ekipler tarafından merkeze götürülen baykuşa burada veteriner hekim  tarafından besin takviyesi yapıldı.
Uluslararası çapta soyu tehlikede olan ve Türkiye'de çiftçi dostu  olarak bilinen peçeli baykuş, daha sonra Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde  halkalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
 
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mete Türkoğlu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, baykuşgiller familyasından olan peçeli baykuşun yırtıcı bir  tür olduğunu söyledi.
 
Peçeli baykuşun geceleri avlandığını ifade eden Türkoğlu, "Gündüzleri  kaya ve ağaç kovuklarında yaşayan çiftçi dostu bu kuş, genelde tarla fareleriyle  beslenen bir yırtıcıdır. Bu kuş kırmızı listede yer alan, türü tehlike altında  olan ve korunması gereken yırtıcılardandır. " dedi.
 
 
Veteriner hekim İbrahim Gültekin ise kuşun çarpma sonucu baygın  düştüğünü belirterek, "Vatandaşlar tarafından bulunan kuşun kanatlarında herhangi  bir yaralama yoktur. Bu manada uçmasında herhangi sorun olmadığı görüldü ve  tedavisini yaptık." diye konuştu.
 
Aras Kuş Araştırma Eğitim Merkezi'nde görevli Ayşegül Çoban da, Doğa  Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kendilerine getirilen kuşun,  biyometrik ölçümleri yapılarak halkalandığını ve daha sonra doğaya bırakıldığını  belirtti.

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