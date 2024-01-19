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Yaşam

Nesli tehlikesiyle karşı karşıya! Bursa'da tespit edildi

Bursa'da bir sulama göletinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu şeritli semenderi bulundu.

AA19 Ocak 2024 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Nesli tehlikesiyle karşı karşıya! Bursa'da tespit edildi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kişi tarafından tarımsal ilaçlama amacıyla su çekimi sırasında sulama göletinde farklı bir semender türünün görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Kafkas şeritli semenderi (Ommatotriton ophryticus) olduğu belirtilen türle ilgili Bursa'daki DKMP 2. Bölge Müdürlüğü personeli ve Herpetolog Dr. Talip Akkaya tarafından inceleme yapıldığı aktarıldı.

İncelemede türün, önceden "Doğulu kuzey şeritli semenderi"yle (Kafkas şeritli semenderi) aynı tür altında kabul edilen ancak genetik çalışmalar ile alt tür düzeyinden tür seviyesine çıkarılan Anadolu şeritli semenderi olduğunun tespit edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarımsal ilaçlama tankerleriyle su alınması sırasında suya bulaşabilecek ilaç riskine karşı, burada yakalanan üç erkek birey, yine aynı bölgede yer alan ve içerisinde türe ait bireylerin bulunduğu, su içi bitkilerince zengin farklı bir alana uygun koşullar altında taşındı. Anadolu şeritli semenderi, Samsun'dan (Kızılırmak Deltası dahil) batıya doğru tüm Kuzey Anadolu'da yayılış gösteren bir türdür."

  • Anadolu semenderi
  • nadir tür
  • Bursa semenderi

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