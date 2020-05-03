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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan, Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

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AA03 Mayıs 2020 Pazar 10:50 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 11:29
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kategorilerine göre "Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi"nde yer alan çizgili sırtlan, Besni ilçesi Fırat Havzası yakınlarındaki mağaralarda doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıdı.

Çizgili sırtlanı yaklaşık 2 metreden görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Musa Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Havzası boyunca uzanan mağaralarda varlığını duyduğu çizgili sırtlanı Hasan Çelik ve Metin Saruhan'ın rehberliğinde doğal yaşam alanındaki mağarasına giderek fotoğrafladığını söyledi.

Kentteki bir okulda öğretmenlik yaptığını ve hobi olarak doğa fotoğrafçılığıyla ilgilendiğini ifade eden Gürbüz, "Doğadaki her canlı kutsaldır ve yaşamını devam ettirmesi lazım. Bu anlamda çizgili sırtlanı 2-3 metreden görüntülememiz sanılanın aksine insanlara saldırmadığının kanıtıdır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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