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Yaşam

Nesli tükenme tehlikesi altındaydı! Petrol bataklığında telef oldu

Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığıyla bataklığa dönen alandaki kirpiyi avlamak isterken bataklığa saplanan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kendisini çıkaran ekiplerin dakikalarca yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:11 - Güncelleme:
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Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.

Kesiktaş köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, petrol atığı olan bir bataklığa saplanmış sırtlanı fark etti.

DURUMU ÇOBAN BİLDİRDİ

Çoban durumu Batman itfaiyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bildirdi.

Ekipler, sırtlanın mahsur kaldığı bataklığa geldi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

İtfaiye erleri, uzun uğraşların ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler, nefes almayan sırtlana bir süre kalp masajı yaptı, hayvan yapılan müdahaleye rağmen telef oldu.

  • çizgili sırtlan
  • petrol
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