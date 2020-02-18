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Yaşam

Nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi

TUNCELİ'de Çağdaş Taşkın (28), aracıyla seyir halindeyken, birinci derece koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA18 Şubat 2020 Salı13:14 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:14

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli'nin Sütlü köyündeki kara yolunda gece saatlerinde görüntülendi. Aracıyla seyir halindeki Çağdaş Taşkın, vaşağı fark edince cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olduğu için koruma altındaki vaşağı gördüğü anda heyecanlandığını söyleyen Taşkın, "Köyden şehir merkezine doğru aracımla seyir halindeydim. Aniden kara yolunda vaşağı fark edince cep telefonunu çıkararak kayda almaya başladım. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu bildiğim için hayvanı hiç ürkütmedim. Bir süre kara yolunda gittikten sonra yoldan çıkarak karanlıkta kayboldu, ben de yoluma devam etti. Uzun yıllar önce bir daha görmüştüm ama yıllar sonra gördüm, heyecanlandım" dedi.

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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