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Nevşehir ve Erzincan'da hava ulaşımına kar engeli

Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle bulunan Kapadokya Havalimanı'nın uçuşa kapatıldı. Erzincan'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

İstanbul Atatürk Havalimanından bugün akşam 18.20’de hareket ederek Nevşehir Kapadokya Havalimanına gelecek olan TK 2009 İstanbul-Nevşehir uçak seferi iptal edildi.

Nevşehir’de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ilde bulunan Kapadokya Havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

ERZİNCAN'DA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ

Erzincan'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Erzincan Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Erzincan ve Ankara-Erzincan seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

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