Nevşehir'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 1 kişi tutuklandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü bağlantılı olduğu tespit edilen Irak uyruklu bir kişi yakalandı.