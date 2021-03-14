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Yaşam

Nevşehir'de istinat duvarı çöktü

Nevşehir'in Güzelyazı Mahallesi'nde istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

DHA14 Mart 2021 Pazar 00:05 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 00:05
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Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Olay, 21.30 sıralarında Nevşehir'in merkeze bağlı Güzelyurt Mahallesi 212'nci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokağı çevreleyen istinat duvarı bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde ağır hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, göçüğün yaşandığı sokağa gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan Savran, "İstinat duvarı çökmüş ancak nasıl olduğunu bilemiyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 3 araç hasar görmüş durumda. Enkazı kaldıracağız. Geçmiş olsun" dedi.

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