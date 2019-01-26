Nevşehir'de trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kareseki Mahallesi Aktepe Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 GA 375 plakalı otomobil ile 50 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.