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Nevşehir'de trafik kazası: 8 yaralı

Nevşehir’in Avanos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

  • AA
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Edinilen bilgilere göre, Kareseki Mahallesi Aktepe Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 GA 375 plakalı otomobil ile 50 SG 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralanırken kazada yaralananlara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi ve çeşitli özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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