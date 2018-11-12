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Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Nevşehir'de polisin yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 13 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, 3,23 gram esrar, 4,25 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu kişilerle irtibatlı oldukları ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 6 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise 549,77 gram esrar, 1,32 afyon sakızı, 0,92 gram kokain, 0,69 metamfetamin ve 14 ecstasy hap bulundu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 kişi de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. 
 
 

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